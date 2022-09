Furto in tabaccheria e violazione arresti domiciliari, arrestati due stranieri

I Carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto hanno arrestato un 44enne di origini tunisine che nel pomeriggio di giovedì 1° settembre, nella sua dimora dove si trovava in detenzione domiciliare per scontare una pena comminatagli per reati commessi nel 2018, è stato protagonista di un rocambolesco episodio: la caduta accidentale dal tetto dell'abitazione di un connazionale che gli aveva "fatto visita" e che all'arrivo dei Carabinieri per un controllo, nel tentativo di allontanarsi da casa, era caduto rovinosamente a terra. A seguito della riscontrata inosservanza delle prescrizioni da parte dello straniero, segnalata dai militari dell'Arma intervenuti nella circostanza, l'autorità giudiziaria ha revocato la misura in atto e disposto, con provvedimento motivato l'accompagnamento in carcere dello straniero, eseguito nella serata di ieri.

A LORIA

E' stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato un 35enne di origini rumene che la notte scorsa ha tentato di introdursi all'interno della tabaccheria annessa all'area di servizio carburanti di via Castellana nel comune di Loria.



I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno rintracciato e bloccato lo straniero che stava cercando di forzare una finestra dell'esercizio commerciale utilizzando un tubo in metallo lungo più di un metro, che è stato sequestrato dalla pattuglia di militari. Fondamentale è stata la collaborazione fornita nella circostanza dai residenti che avevano segnalato a più riprese al numero di emergenza "112" la presenza di un individuo sospetto, munito del singolare attrezzo, aggirarsi in zona, anche nei pressi di abitazioni private, probabilmente alla ricerca di uno o più "obiettivi" da colpire.