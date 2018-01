Colpo fallito in casa, ma dopo il passaggio dei ladri sparisce l'amato cagnolino

di Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILEA - «Signori, venite pure dentro casa, tanto non c'è più nulla di prezioso da rubare. Perché la cosa più preziosa che avevamo l'avete fatta scappare. Si chiama Biondo. E non ha prezzo! Per il resto, potete portare via tutto, che non ci frega niente, maledetti». Parole dure, scelte con rabbia e dolore. È il messaggio che Alberto e Karolina, coppia di 33 e 32 anni residente nella frazione di Sant'Elena, hanno scritto su un foglio appeso fuori dalla porta di casa dopo lnella notte dell'Epifania.Biondo, esemplare di tre anni dal pelo scuro, occhi color miele e una stazza da 30 chili, è sparito nel nulla per colpa diin via Belvedere, la strada che collega Casale e Roncade...