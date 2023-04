Furto nella sala slot "Las Vegas" di Conegliano, banda saccheggia cinque macchinette e fugge in tempi record

CONEGLIANO (TREVISO) - Assalto a una sala slot nella notte, svuotate 5 slot machine. La banda scappa con il bottino. Il colpo è stato messo a segno verso le 4 della notte tra il 12 e il 13 aprile. Nel mirino la sala slot "Las Vegas" di viale Italia. Ad agire è stata una banda organizzata che è arrivata sul posto in auto, ha forzato una porta antipanico, divelto una saracinesca e ripulito le slot. I ladri hanno agito in pochi minuti, incuranti delle sirene. Il sistema d'allarme, collegato alla vigilanza privata, è scattato immediatamente. E i rangers hanno avvertito i carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti. Ma la banda si era già dileguata. Indagini in corso per identificare i responsabili: indizi utili potrebbero arrivare dai filmati di videosorveglianza.