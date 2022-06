Si avvicina all'anziano per chiedergli informazioni e gli ruba il Rolex da 5mila euro

TREVISO - Si avvicina con la scusa di chiedere informazioni e intanto gli sfila dal polso un Rolex da 5mila euro. Poi la donna scappa in auto con un complice, lasciando l'anziano sotto choc e con dei graffi al polso. Vittima del furto con destrezza è un anziano di 86 anni. Sabato pomeriggio (11 agosto) l'uomo è stato avvicinato da una sconosciuta. Era appena tornato a casa, in via Morosini. Aveva parcheggiato l'auto e si è trovato di fronte la donna. Lei gli ha chiesto informazioni, ma era solo un diversivo. In realtà mirava al prezioso orologio che lui indossava. Così, approfittando di un attimo di distrazione, glielo ha sfilato dal braccio ed è scappata. Ad aspettarla, poco distante c'era l'auto del complice. La coppia ha fatto perdere le proprie tracce mentre il malcapitato è stato soccorso dal 118. L'86enne è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora sono a caccia della ladra. L'ipotesi di reato per cui si procede al momento è furto con destrezza, che però potrebbe trasformarsi in rapina impropria in base alle lesioni refertate.