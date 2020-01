Rubano regali di Natale per 20.000 euro: prese le ladre della Mercedes nera

TREVISO - Rubano regali e gioielli per un valore di 20.000 euro da un appartamento di viale Luzzati, vicino al centro di Treviso il cui proprietario, un cittadino albanese, aveva fatto acquisti su Amazon per il Black Friday di fine novembre in vista del ritorno in patria per le festività natalizie. La Polizia in poche settimane ha individuato le responsabili del furto grazie anche all'ausilio delle telecamere: si tratta di due ragazze residenti nel campo nomadi di Portogruaro in via Lago. Nei giorni del furto le due giovani sono state viste aggirarsi per il centro di Treviso a bordo di una Mercedes nera. Auto ripresa anche dalle telecamere. Un dettaglio decisivo per risalire a J.E., 23 anni, già in carcere per scontare precedenti cumuli di pena e M.V., 19 anni, irreperibile.



Ultimo aggiornamento: 16:59

