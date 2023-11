CESSALTO (TREVISO) - R uba un quadro elettrico del Comune, manda in tilt parte dell’illuminazione pubblica e se la svigna con la corrente ancora in tensione, provocando non solo un danno considerevole ma mettendo in pericolo la vita dei passanti. L’episodio risale con tutta probabilità allo scorso fine settimana: l’amministrazione ha subito segnalato la disfunzione all’Enel. Gli operai sono giunti sul posto giovedì mattina e hanno strabuzzato gli occhi quando si sono trovati di fronte una situazione di potenziale grave pericolo. E, come se non bastasse, sempre in zona qualcuno ha impallinato, con un fucile da caccia, un palo della luce e un secondo quadro elettrico. Il sindaco Emanuele Crosato conferma gli episodi e si dice indispettito non solo per gli atti vandalici ma soprattutto per il pericolo creato. «Qualcuno ha rubato il quadro dell’illuminazione pubblica presente in via Lago, adiacente al laghetto Valeri. Probabilmente si trattava di un ladro-elettricista perché sapeva dove e come mettere le mani. Si è trattato di un danno abbastanza importante per l’ a mministrazione circa 10 mila euro. Il ladro con tutta probabilità puntava all’interruttore esterno, il cosiddetto “crepuscolare”, più un po’ di rame. Stiamo parlando di una cifra intorno ai 90 o 100 euro. Per un bottino così esiguo il ha fatto non solo danni ma ha lasciato la corrente in tensione. Dunque se qualcuno fosse passato e avesse semplicemente toccato la struttura, oggi staremmo parlando di una tragedia. Sono Indignato e senza parole». Ma quando è successo? «I residenti hanno segnalato che l’illuminazione pubblica già domenica non funzionava. Io ero passato venerdì sera ed era ancora tutto acceso pertanto immagino che i ladri abbiano operato nella notte di sabato. Abbiamo presentato denuncia ai c arabinieri » .