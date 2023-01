Furto di sei confezioni di profumo di marca a Zero Branco, denunciate due donne. Bottino da 650 euro

ZERO BRANCO (TREVISO) - Rubano profumi di marca da una profumeria del centro, denunciate una 23enne e una 39enne. Nella giornata di ieri, 21 gennaio, i Carabinieri di Zero Branco a conclusione delle indagini hanno denunciato due donne nomadi con precedenti che sono state ritenute le autrici del furto di sei confezioni di profumi di marche pregiate per un totale di 650 euro. Il furto portato avanti lo scorso 15 dicembre, ha visto le due donne approfittare della massiccia presenza di clienti dentro il negozio e così si sono impossessate industurbate dei profumi nascondendoli dentro la tasca del vestito indossato da una delle due.