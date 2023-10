CONEGLIANO (TREVISO) - Furto con scasso la notte scorsa al panificio Pellegrinet, nella sede di via Madonna 25. In città ha altri punti vendita:in via Ortigara 42 a Parè e in via XXIV Maggio 2 a Monticella. I ladri hanno fatto razzia di generi alimentari. Si tratta del terzo furto del genere avvenuto nell’ultimo mese nel negozio di via Madonna, dove in precedenza una parte della vetrata era stata infranta ed è tuttora protetta provvisoriamente con dei pannelli in legno, in attesa di essere sostituita. Gli sconosciuti, che hanno agito in modo indisturbato, nonostante che ci si trovi in una zona centrale, anche se purtroppo è scarsamente illuminata, perché oltretutto la luce dei lampioni non si espande ed ha come barriera la folta vegetazione retrostante, sono riusciti a forzare la serratura della porta di ingresso. Non c’era più il pane, perché quello rimasto invenduto alla sera viene ritirato dalla proprietà con dei sacchi e viene donato a istituzioni di assistenza della zona, ma hanno fatto incetta di altri prodotti alimentari, che si trovavano sugli scaffali e nel frigo. Perché da Pellegrinet si possono trovare tanti generi per l’alimentazione quotidiana. Come prosciutti e insaccati di qualità preconfezionati, formaggi dei più diversi tipi, pasta, ragù ed altro ancora. «La notte scorsa sono venuti a fare la spesa gratis», ha commentato una delle due commesse che gestiscono l’attività del negozio, che ieri mattina è stato aperto regolarmente. «Gli intrusi - ha sottolineato - hanno forzato anche la cassa - ma non hanno potuto trovare niente, perché tutto il denaro raccolto durante la giornata, per precauzione viene ritirato ogni giorno. Oltre a quello per l’effrazione della serratura, il danno subito per il furto di prodotti alimentari, anche se non è stato quantificati esattamente, ammonta a diverse centinaia di euro. Sul posto per i rilievi è intervenuta ieri mattina una pattuglia dei carabinieri.