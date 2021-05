Colpo nella notte nella ditta di materiale elettrico: furgone usato per sbarrare la strada ai carabinieri

MOGLIANO - Colpoo alla Brevi Spa di via Tintoretto a Mogliano questa notte, domenica 30 maggio. Alle 3.50 è scattato l'allarme: i carabinieri sono intervenuti alla ditta di rivendita materiale, ma all'altezza di via Giotto i militari hanno trovato la via bloccata da un furgone Mercedes messo di traverso sulla strada. Raggiiunta l'azienda i militari hanno notato alcuni veicoli darsi alla fuga in direzione Casale sul Sile. Subito è scattato l'inseguimento, in rinforzo sono arrivate anche altre pattuglie, ma i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce.

La banda di ladri dopo essersi introdotta nel cortile della ditta, tranciando la catena del cancello d'ingresso ed aver sfondato il portono del magazzino usando uno dei vecchi veicoli come ariete, si è imposessata di materiale ed apparecchiature elettroniche per un danno complessivo ancora in corso di quantificazione. il veicolo utilizzato per ostruire la strada di accesso all'azienda è risultato essere stato rubato poco prima da una vicina ditta. Nelle campagne adiacenti poi è stata individuata e recuperata anche una delle vetture utilizzate dai ladri.