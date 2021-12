CESSALTO - Un commando di dieci uomini ha assaltato questa notte il magazzino della Sme a Cessalto. La banda è arrivata direttamente dall'autostrada A4. Per agire sicuri e bloccare le vie di accesso alle forze dell'ordine, hanno tagliato le gomme ad alcuni furgoni, usandoli come sbarramento. Non si conosce ancora l'entità del furto.

