MASER (TREVISO) - È entrato nella lavanderia a gettoni Asolana, a Maser, per lavare i panni. Ma, approfittando dei tempi morti del lavaggio ha forzato la cassetta contenente l’incasso della giornata. Un giovane, con la barba, polo azzurra e ciabatte, probabilmente dell’est Europa, è entrato nella lavanderia a gettoni venerdì sera, tra le 20,30 e le 21. Ha inserito 5 euro pagando il lavaggio automatico e, contemporaneamente, pensando probabilmente che le telecamere installate nella lavanderia fossero finte e non lo riprendessero, ha iniziato ad armeggiare con la cassa, rimuovendola dalla sede e infilandoci dentro le mani per appropriarsi dell’incasso della giornata, circa 130-150 euro. Ha quindi infilato nelle tasche il bottino, costituito in gran parte da monete, oltre che da banconote. Tanto che i pantaloni non hanno retto al peso e il ladruncolo ha dovuto trattenerli con le mani. Probabilmente all’esterno c’era un palo che, ad un certo punto, è entrato e poi i due sono usciti insieme.



Il titolare della lavaderia a gettoni, che ne controlla otto in tutto, Davide Alban si è detto contrariato: «Un furto del genere dà fastidio, ma è un colpo da poveracci. Sono più i danni di quello che hanno rubato. Resta il fatto che per me è come una pugnalata. Se mi avesse chiesto i soldi, 50 euro glieli avrei dati io». Il risultato del furto è uno solo: «Passerò a prelevare l’incasso delle otto lavanderie che gestisco molto più spesso, diciamo ogni 4-5 ore. Ho scoperto il colpo del venerdì sera soltanto la mattina seguente, sabato. Adesso sarò molto più attento». Alban si è già recato a denunciare il furto, consegnando ai carabinieri della locale stazione i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che immortalano con precisione il ladruncolo, ripreso anche in volto. Spetterà ai militari dell’Arma identificarlo e conseguentemente a denunciarlo. Quello di venerdì non è il primo furto, Una coppia, circa 2 anni fa, aveva tentato di forzare la cassetta dell’incasso senza, però, riuscirci.