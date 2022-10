Furto all'oratorio di San Biagio di Callalta, ladri entrano nella notte e rubano quasi mille euro in contanti

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Furto all'oratorio, è caccia ai colpevoli. I Carabinieri sono intervenuti a San Biagio di Callalta, in via Pier Fortunato Calvi nell'oratorio della parrocchia San Biagio Vescovo e Martire dove nella notte tra il 29 e il 30 ottobre ignori hanno rubato 170 euro in contanti dal registratore della cassa del piccolo bar all'interno e una cassetta di sicurezza con altri 800 euro e documenti vari. I ladri sono entrati attraversa la porta taglia fuoco senza però danneggiarla.