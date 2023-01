Rubano una Jeep da un'officina di Motta di Livenza, beccata la coppia del crimine. Alloggiavano in un vicino agriturismo

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Jeep rubata da un'officina, individuata la coppia di ladri denunciati per ricettazione. Sono un 36enne e una 41enne originari del livornese già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati trovati in possesso della Jeep Grand Cherokee rubata nella notte del 12 gennaio scorso da un’officina di Motta di Livenza. I ladri si erano introdotti mediante effrazione del cancello di ingresso nella ditta, impossessandosi dell’autovettura di grossa cilindrata e per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Fondamentale la collaborazione dei cittadini: il proprietario del veicolo che ha segnalato tempestivamente all’Arma il furto patito ed il titolare di un agriturismo della zona dove la coppia aveva preso alloggio, con l’auto rubata in officina parcheggiata nelle vicinanze della struttura.