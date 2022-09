Asolo. Furti nelle camere, beccata con le mani nel sacco donna delle pulizie infedele con il reddito di cittadinanza

ASOLO - Rubava denaro dalle camere dell’albergo in cui faceva le pulizie. Ma lunedì sera la dipendente infedele è caduta nella trappola tesa dai titolari, a cui arrivavano da settimane segnalazioni di clienti il cui portafogli erano stati alleggeriti. Così i gestori dell’Albergo al Sole hanno architettato un piano per smascherarla: hanno lasciato delle banconote nelle stanze che doveva sistemare, fotografando però il numero di serie. Quando è stata pizzicata in flagrante nella struttura ricettiva di via Collegio con due banconote da 50 euro non ha potuto negare: quella stringa di numeri la inchiodava. Per la giovane, residente a Vedelago insieme ai suoi due bimbi piccoli (uno di un anno e mezzo, l’altro di 4) sono scattate le manette.



«ERO DISPERATA»



Ieri pomeriggio è comparsa di fronte al giudice per l’interrogatorio di garanzia. «Mi dispiace tanto. L’ho fatto perché ero disperata:- ha spiegato al giudice, rendendo dichiarazioni spontanee -. Ho unoal mese, per cui anche quei 100 euro fanno la differenza. Avrei potuto prenderne di più dalle borse, ma non l’ho fatto. Chiedo scusa, quei soldi mi servivano». Difficile però credere alla sua versione e cioè a un furto per necessità visto che laed è imputata in un altro processo per, con cui avrebbe avuto una relazione e che le avrebbe elargito somme ingenti per far fronte alle esigenze sue e dei figli. Peccato però che quel denaro sia stato speso, secondo l’accusa, in cose futili. «Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni dei nostri clienti - dice a denti stretti una delle titolari dell’ hotel , ieri presente in tribunale - dalle, così abbiamo iniziato a nutrire dei sospetti restringendo il campo ad alcuni dipendenti. Oltre all’amarezza c’è il danno di immagine».



IN MANETTE

L’arresto è scattato lunedì sera, poco prima delle 22, quando i titolari si sono accorti che da alcune delle loro borse mancavano 100 euro. In turno per le pulizie c’era solo la 32enne, che però ha negato di aver rubato. Quando poi ha visto arrivare i carabinieri, ha cercato di disfarsi si quelle due banconote da 50 euro, sfilandole dalla tasca e stringendole nel pugno. Ma proprio quella mossa l’ha tradita. Adesso la giovane ladra non solo ha perso il posto di lavoro ma ha l’obbligo di firma.