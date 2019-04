Porta un gioco sulla tomba del figlio morto piccolo: «Rubato davanti a me». E i genitori zitti

di Gabriele Zanchin

SAN ZENONE (TREVISO) - Ha visto portar via lache aveva appena lasciato sullaForse il giocattolino che tanto gli piaceva quando aveva iniziato a scoprire la vita. E lache ha assistito alla scena affida al web parole di amarezza e rabbia. È accaduto ieri alUna signora infatti anche ieri ha fatto visita alla tomba dove riposa il suo piccino. Come di consueto si ferma qualche istante, gli parla, pianta una girandola, per ricordare i bei momenti passati con chi ora non c'è più. Un modo per sentirsi più vicini. Poi si fa il segno della croce ed esce con gli occhi lucidi, come le capita sempre. Ma viene attirata dalle voci di dueSaltano da una tomba all'altra, prendono anche qualche fiore sotto gli occhi dei genitori. Lei osserva incredula.«La famigliola continua a passeggiare e a parlare e si avvicina proprio alla tomba del mio bambino» - racconta la donna che sta osservando la scena sulla porta del camposanto - I figli