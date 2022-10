MONTEBELLUNA - La perfetta sinergia fra la responsabile del negozio Piazza Italia di corso Mazzini e un carabiniere trentenne di Nervesa, nella circostanza fuori servizio, ha fatto sì che, per una volta, il tentativo di furto di un 22enne marocchino, attuato all'interno del negozio, si sia concluso con l'arresto e il recupero della refurtiva. Peccato che lo stesso sia stato rilasciato. «Quel ragazzo che già conoscevamo - racconta Cristina Camerini, responsabile del negozio e protagonista della vicenda - era qui in negozio dalle 14.30. Ha provato varie cose, armeggiato in camerino un pezzo e poi alle 14.55 è corso fuori con un giubbino nuovo indossato sotto al suo. Mentre i ragazzi chiamavano i carabinieri gli sono corsa dietro nella piazzetta retrostante il negozio».



L'INSEGUIMENTO

Proprio in quel momento di lì stava transitando, con la sua compagna, il carabiniere in borghese che ha subito intuito ciò che stava accadendo e, dopo uno sguardo d'intesa con me, lo ha inseguito e bloccato, nel parcheggio della Crai. «Non posso che ringraziare quel carabiniere -prosegue la responsabile- anche se mentre i fatti accadevano ero preoccupatissima, dato che non sapevo che si trattasse di un uomo dell'Arma e, dato che stava strattonando il ragazzo per tenerlo fermo, ho temuto che alla fine potessimo essere noi a passare i guai. Invece, era tutto perfettamente regolare».



SITUAZIONE PESANTE

La situazione, però, sta diventando pesante: «Subiamo furti di continuo - aggiunge - solo qualche giorno fa avevo inseguito, bloccandolo, lo stesso ragazzo che aveva rubato una maglietta e che aveva già delle denunce a carico per furti anche in altri negozi. Una volta o l'altra le prendo, ma non sopporto questi atti». Almeno per una volta le cose sono andate per il verso giusto: il 22enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Il giovane aveva prelevato il giubbotto, del valore di alcune decine di euro, dopo averne rimosso il dispositivo antitaccheggio. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine sarebbe stato coinvolto anche un passante, incaricato dal militare, che non ha riportato lesioni nella circostanza, di chiamare il 112. Sul posto è così giunto, tempestivamente, l'Arma montebellunese, in aiuto del collega, per mettere in sicurezza il fermato. L'arrestato, a carico del quale è stata configurata l'ipotesi di reato di rapina impropria, è stato rimesso in libertà, in attesa del proseguimento della vicenda penale, dato che non c'erano ulteriori esigenze di custodia cautelare.