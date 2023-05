Furto di gasolio dai bus dell'Atvo nel deposito di Oderzo, rubati 300 litri. E' caccia ai ladri

ODERZO (TREVISO) - Furto di gasolio nel deposito dell'Atvo. La scorsa notte tra il 7 e l'8 maggio, ignoti si sono introdotti nel deposito di automezzi della società di trasporto pubblico a Oderzo in via Piavon. I ladri sono riusciti, forzando i serbatoi di alcuni autobus ad asportare circa 300 litri di gasolio. Sono in corso le indagini del Carabinieri per scovare i colpevoli.