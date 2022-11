Ruba dalle casse dell'azienda di Casale che doveva sistemare, donna delle pulizie di Istrana finisce ai domiciliari

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Donna delle pulizie rubava nella ditta dove svolgeva il servizio. A smascherarla i Carabinieri della stazione di Casale sul Sile che l'hanno ritenuta la responsabile di furto aggravato e continuanto di denaro per un totale di 470 euro ai danni dell'azienda di forniture di giardino che doveva pulire. Si tratta di una signora di 51 anni residente ad Istrana che è ora agli arresti domiciliari.

I fatti

I titolari della ditta di Casale sul Sile, dopo essersi accorti dell'ammanco ripetuto di denaro contante da una cassetta portavalori custodita in un ufficio si erano rivolti ai militari palesando sospetti nei confronti proprio di una delle addette alle pulizie. Così, in accordo con i Carabinieri, i proprietari hanno fotocopiato le banconote di vario taglio che stavano nel fondo cassa. E nella prima mattinata dello scorso 3 novembre, dopo avere verificato l’ennesimo furto, i proprietari dell’azienda hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul posto è stata invitata la pattuglia della Stazione di Dosson di Casiere e poi una da Casale sul Sile. I militari hanno riscontrato l'effettivo ammanco di 150 euro in banconote da 50 e hanno convocato la signora delle pulizie per esternarle i sospetti e le hanno chiesto di consegnare spontaneamente il denaro, altrimenti avrebbero proceduto alla perquisizione personale. La donna, dopo un’iniziale reticenza, ha confessato la sua colpevolezza ed ha consegnato le tre banconote, i cui numeri di matricola corrispondevano a quelli fotocopiati in precedenza. Il denaro è stato riconsegnato ai titolari dell'azienda. In seguito ad ulteriori indagini eseguite anche grazie al sistema di videosorveglianza, i militari hanno beccato la donna mentre effettuava altri due furti per un totale di 470 euro. La donna si trova ora agli arresti domiciliari.