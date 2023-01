Ritrovati i cassoni e il carrello rubati in una ditta di Paese, valevano 40mila euro

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Ritrovati i cassoni e il carrello elevatore (del valore di circa 40.000 euro) rubati a novembre in una ditta di Paese, erano in un capannone industriale, non distante da dove erano stati portati via. Nella circostanza, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i ladri avrebbero rubato i cassoni e poi abbandonato gran parte dei rifiuti in essi contenuti in un sito industriale dismesso dello stesso Comune, per poi poter evidentemente riutilizzarli. Sono due i soggetti nei cui confronti, al momento, i militari dell'Arma ravvisano responsabilità, a vario titolo, rispetto alle condotte citate, e la cui posizione passerà ora al necessario vaglio dell'Autorità Giudiziaria.