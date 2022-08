Ponte di Piave, 18enne tenta di rubare in una casa disabitata ma i vicini se ne accorgono

PONTE DI PIAVE - Tenta il colpo in un'abitazione disabitata, a far scappare il ladro sono stati i vicini di casa. Un 18enne di origine magrebina è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato in una casa. I vicini di casa lo hanno visto scappare e hanno chiamato le forze dell'ordine.

Il 18enne operaio incensurato, stava scappando di casa con una borsa piena di refurtiva: coltelli da cucina, carte fiches, una scacchiera di legno e aveva anche messo da parte per passare a prenderli in un secondo momento: un decespugliatore, un tagliasiepi e altri attrezzi da giardino.

Ha patteggiato un anno di carcere e 200 euro di multa, pena quindi sospesa.