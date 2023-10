Microcamera e lettore magnetico nelle macchinette del distributore self service per clonare le carte dei clienti: denunciati due romeni

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Manomettono l'impianto self service di un distributore di benzina per rubare i codici d'accesso delle carte di credito dei clienti. Denunciati due romeni. Nella tarda mattinata di martedì 17 ottobre, i Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato il duo che aveva manomesso l'impianto self service di un distributore di carburandi della castellana. I due avevano installato una microcamera e un lettore magnetico con cui si erano procurati i codici di accesso delle carte di credito dei clienti.

Durante i controlli da parte dei militari, il duo è stato trovato in possesso di due cacciaviti, di un cutter, di una carta prepagata senza tracciamento utilizzata per caricare gli importi presi dalle carte di credito clonate dagli utenti tramite i dispositivi magnetici installati nelle macchinette per i rifornimenti self.