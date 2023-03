Tentato furto alla Brevi di Mogliano Veneto, ladri provano ad entrare nell'azienda con cinque mezzi. E' caccia ai banditi

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Tentato furto alla Brevi spa Cash and Carry, ditta di materiale informatico di via Tintoretto a Mogliano Veneto. Il colpo sventato questa notte, 22 marzo, attorno alle 3.45. I ladri hanno tentato di introdursi nell'attività con cinque mezzi con cui volevano sfondare le vetrate dell'azienda. Ma al suono dell'allarme e del contestuale intervento della vigilanza e dei Carabinieri sono scappati a tutta velocità dileguandosi a piedi e abbandonando anche i mezzi sul posto. Sulle loro tracce i Carabinieri che stanno anche controllando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Il tentato colpo

I militari arrivati da via Giotto hanno trovato la strada principale per accedere alla zona industriale parzialmente ostruite da uno scuolabus asportato poco prima da un parcheggio di Casale sul Sile e da un'auto. Raggiunto il luogo, i militari hanno notato la presenza di svariati individui, travisati, che stavano portando all’esterno materiale sottratto alla ditta. I malfattori, sorpresi dai Carabinieri intervenuti, si sono dati alla fuga a piedi abbandonando sul posto un minibus asportato anch'esso poco prima a Casale sul Sile, utilizzato per abbattere il cancello carraio e successivamente il portone di accesso al deposito della ditta; un’ulteriore autovettura ed un furgone, sui quali sono in corso accertamenti al fine di verificarne la provenienza, verosimilmente furtiva e sui quali i malfattori avevano iniziato a caricare la refurtiva; alcuni attrezzi atti allo scasso. I veicoli recuperati sono stati posti sotto sequestro unitamente al materiale da scasso, mentre la refurtiva è stata immediatamente restituita alla ditta.