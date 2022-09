Tenta di rubare delle birre e prende a schiaffi il titolare del locale: 30enne arrestato

MOGLIANO VENETO - Prima ha chiesto di consumare al bar e poi ha cercato di rubare delle birre. Un 30enne di origini marocchine ha creato non poco scompiglio intorno alle 13.30 di oggi, 9 settembre, nei dintorni della stazione di Mogliano. A chiamare il 112 è stato proprio il titolare del locale che ha cercato di fermare l'uomo e per tutta risposta ha ricevuto uno schiaffo e uno spintone. I carabinieri hanno fermato il 30enne, visibilmente alterato, vicino a un ristorante etnico della zona e lo hanno arrestato per rapina impropria.