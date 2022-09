SEGUSINO - Ladro di biciclette condannato ad un anno e sei mesi. Un 53enne di Segusino nel luglio di due anni fa, entrò in un'abitazione per rubare una bici. E proprio in sella al mezzo a pedali rubato, era stato beccato poco dopo il fatto dai Carabinieri che lo arrestarono in flagranza di reato.

Oggi, primo settembre, è arrivato l'ordine di carcerazione e l'uomo dovrà scontare la sua pena in carcere.