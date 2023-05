SILEA (TREVISO) - Sono entrati dal tetto per rubare bici da corsa del valore di decine di migliaia di euro. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio lo Sportler di via Eroi di Pdrute di Silea è stato preso di mira dai ladri. Verso la mezzanotte sono entrati dalla grata sul tetto dell'edificio e hanno portato via una decina di bici da corsa.

I carabinieri di Silea hanno avviato indagini e sono sulle tracce dei ladri.