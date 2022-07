ZERO BRANCO - Tenta di rubare benzina da un escavatore in un cantiere. I Carabinieri hanno denunciato per tentato furto un 19enne veneziano. Il ragazzo è stato beccato verso l'una di notte del 13 luglio, mentre tentata di asportare del gasolio da un escavatore di un cantiere di Zero Branco. Sull'auto dell'indagato sono state trovate e sequestrate dai militari due taniche che il 19enne voleva riempire con il gasolio rubato.