Rubano 900 euro in contanti dalla borsa della titolare di un bar di Montebelluna. E' caccia ai ladri

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Rubano dalla borsa della titolare di un bar, indagini in corso per stanare i ladri. Hanno approfittato di un attimo di distrazione della titolare del bar di via Corte Maggiore a Montebelluna, nella tarda serata di ieri, 27 ottobre, e hanno rubato 900 euro di denaro in contante contenuto nella borsa della donna. E si sono poi allontanati indisturbati. In corso le indagini del Carabinieri.