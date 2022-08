Tenta il furto di formaggi in un'azienda: bloccato in tempo dai titolari

CONEGLIANO/MOTTENSE - Tenta di rubare prodotti caseari in un'azienda agricola. Vincente la collaborazione tra i titolari e i Carabinieri che ha portato a fermare in tempo il malintenzionato, un 55enne di origini indiane tratto in arresto e poi rimesso in libertà in attesa delle indagini sulla parte penale.

Il fatto

L'uomo è stato sorpreso dai militari dell'Arma presso un'azienda agricola della zona del Mottense dalla quale lo straniero, introdottosi all'interno della struttura da una porta secondaria, stava per trafugare prodotti caseari e il fondo cassa presente. Grazie alla collaborazione dei responsabili della ditta che hanno dato prontamente l'allarme circa l'intrusione, segnalata dal sistema di videosorveglianza presente, i Carabinieri sono tempestivamente giunti in loco e fermato l'uomo che, condotto presso la propria abitazione e messo alle strette, ha spontaneamente consegnato ulteriori prodotti alimentari, soprattutto formaggi, che risultavano sottratti nei giorni precedenti dalla medesima azienda. L'arrestato, dopo le formalità di rito, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stato rimesso in libertà, in attesa degli sviluppi della vicenda penale.

Il precedente

C'è anche un precedente. L'arresto segue infatti a quello operato, sempre in flagranza dai Carabinieri coneglianesi, venerdì scorso, nella città del Cima, a carico di due giovanissimi di origine moldava che avevano asportato da un supermercato di viale Italia varie bottiglie di liquore che stavano occultando nei propri zaini e all'interno di un veicolo posteggiato poco distante. Due dipendenti dell'esercizio commerciale intervenuti nell'immediatezza venivano, nella circostanza, spintonati e malmenati dai due stranieri, dovendo successivamente ricorrere alle cure dei sanitari. Per i due stranieri è scattato quindi l'arresto con l'ipotesi di reato, ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, di rapina impropria.