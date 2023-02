Coniugi scassinatori a Quinto di Treviso, rompono con una spranga il finestrino dell'auto di un'anziana per derubarla. Beccati in flagranza

QUINTO DI TREVISO - Rompono il finestrino dell'auto di un'anziana per rubare quello che c'è all'interno. Fermati due coniugi, messi ai domiciliari. I Carabinieri li hanno beccati in flagranza di reato ieri mattina, 19 febbraio, dopo che i due, poco prima, avevano infranto il finestrino anteriore sinistro della Peugeot di proprietà di una pensionata parcheggiata in strada a Quinto di Treviso. I due non sono riusciti a trafugare nulla perché disturbati proprio dai militari. Sequestrata alla coppia che si sospetta possa aver compiuti altri “colpi” di recente in provincia di Treviso in danno di autovetture, la spranga in ferro utilizzata per il danneggiamento del veicolo. Gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.