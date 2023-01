Ruba attrezzi da lavoro, il ladro di 63 anni di Vittorio Veneto è stato beccato per le impronte sull'erba del suo fuoristrada

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ruba attrezzi da giardino e da lavoro per 1.500 euro, arrestato (e poi rimesso subito in libertà) un 63enne. Lo scorso 20 gennaio, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato l'uomo già gravato da pregiudizi penali.

Ruba attrezzi vari da due stalle e lascia i segni del suo passaggio

Nel primo pomeriggio del 20 gennaio, la pattuglia del Nucleo Radiomobile veniva inviata in una zona collinare dell’hinterland vittoriese, caratterizzata dalla presenza di poche abitazioni, una delle quali, di proprietà di 49enne, ha due stalle ubicate nelle immediate pertinenze. Dall’interno di entrambi i ricoveri, erano stati asportate attrezzature da giardinaggio ed utensilerie, per un valore complessivo di 1.500 euro e nel corso del sopralluogo, i militari notavano, sul manto erboso antistante le stalle, dei segni di grossi pneumatici, verosimilmente riconducibili ad un fuoristrada. Le indagini si indirizzavano immediatamente verso l'uomo già noto ai Carabinieri per i suoi precedenti specifici e per essere proprietario di un fuoristrada, pertanto veniva effettuata una perquisizione nella sua abitazione. I controlli hanno permesso di trovare a casa del 63enne: due motoseghe, due trapani, un decespugliatore ed una cassetta di attrezzi, asportati poco prima dalle due stalle sopra citate. La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario ed il 63enne veniva dichiarato in arresto, ma rimesso in libertà su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso.