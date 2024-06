SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Doppio colpo a Santa Lucia di Piave: un ladro svaligia il bar Doc e la sede del circolo Junior Sporting Tennis. I furti sono stati messi a segno nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, poco prima delle 5. Ingente il bottino: dal centro sportivo di via Forest Est sono spariti quasi 6mila euro, una somma destinata a pagare il compenso dei maestri di tennis; dal locale è stato portato via invece il fondocassa, di circa 650 euro.

La titolare del bar ha assistito al colpo "da remoto", attraverso le telecamere collegate al suo cellulare. «L'allarme è scattato alle 4.47, stavo ancora dormendo - racconta Elisa Serafin -. Mi sono svegliata e ho controllato dallo smartphone la videosorveglianza, sperando che le sirene fossero scattate per sbaglio». Invece quando ha aperto l'applicazione, ha visto una sagoma scura armeggiare con il registratore di cassa.

«Il ladro indossava guanti e passamontagna, impossibile riconoscerlo - riferisce -. In poco più di un minuto ha rubato i soldi del fondo cassa e i blister di monete che tenevo in un cassetto per dare il resto ai clienti. Prima di svuotare la cassa era entrato nel magazzino dove tengo gli alcolici, ma fortunatamente non ha preso nulla». Il malvivente era entrato da una finestra, spaccando il vetro con una sedia asportata dalla terrazza. Un colpo-lampo, segno che agisce seguendo un copione ormai collaudato. «Il tempo di avvertire i carabinieri ed era già scappato». Copione analogo anche nel vicino circolo del tennis. Qui, però, il bottino è stato ancora maggiore: quasi 6mila euro. Agli ammanchi vanno poi sommate le spese per riparare i danni causati dall'intrusione.

I filmati di videosorveglianza sono già nelle mani degli investigatori. I militari indagano per dare un volto e un nome al responsabile, ammesso che abbia agito da solo e non spalleggiato da uno o più complici. La regia potrebbe essere la stessa dei furti messi a segno a Conegliano la stessa notte.