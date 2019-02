Furti a raffica nelle case, il sindaco di ronda con tutti gli assessori

VEDELAGO - Sindaco ed assessori comunali di Vedelago da questa sera affiancheranno la polizia locale nelle attività di pattugliamento straordinarie del territorio; una sorta di ronda che ha lo scopo di dissuadere eventuali malviventi presenti in zona, dato il crescente numero di furti rilevato nelle ultime settimane. In questo modo, è spiegato dal Municipio, si cercherà di andare a coprire e a monitorare il territorio in una fascia oraria finora scoperta.



«Stiamo lavorando - sottolinea l'assessore alla sicurezza, Roberto Nicoletti - affinché si giunga ad una convenzione tra la Polizia locale dell'Unione della Marca Trevigiana e quella di Castelfranco Veneto e Altivole, così da creare il più grande distretto di Polizia Locale della provincia e poter organizzare e garantire anche un terzo servizio di sorveglianza e pattugliamento oltre ai due diurni che già sono attivi».



«Nel frattempo, visto il ripetersi di furti nel territorio - conclude - ci siamo attivati in prima persona così da dare anche un segnale di vicinanza alla cittadinanza che manifesta questo bisogno di maggiore controllo e prevenzione».

