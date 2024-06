CONEGLIANO (TREVISO) - Preoccupazione tra i commercianti per la serie di furti che ha colpito Campolongo. «C’è bisogno di deterrenti: vigilanti privati a sostegno delle forze dell’ordine», il timore arriva anche dai negozi del centro, memori degli attacchi subiti nei mesi precedenti. L’altra notte, tra via Manin e via Monticano, l’area è stata setacciata da un individuo fornito di abbigliamento tecnico e torcia in testa. Il primo tentativo, allo studio di tatuaggi Crisalide Tatoo, non è andato a buon fine. Dopo aver forzato la porta d'ingresso è scattato il sistema d’allarme, ma per non rimanere a mani vuote, il ladro ha svaligiato i "vicini", la gastronomia Remo e lo studio di assicurazione Hdi, guadagnando alcune centinaia di euro. A seguito dei furti, il sindaco ha subito rafforzato i controlli nella zona, già altamente videosorvegliata. I commercianti stessi si sono ormai quasi tutti muniti di sistemi di controllo per cercare di arginare il problema sicurezza.

IL DETERRENTE

«I tempi non ci aiutano e i commercianti fanno quanto possono, tra videosorveglianza, sistemi di allarme e assicurazioni. – commenta Patrizia Loberto, presidente dell’associazione Conegliano in Cima – La polizia sta facendo un ottimo lavoro, sono presenti e arrivano tempestivamente. Ma c’è bisogno di un deterrente». Come sottolinea Loberto, un sistema privato di vigilanza non sempre porta a un intervento tempestivo come nel caso dei monitoraggi da parte delle forze dell’ordine. Difatti, oltre ad intensificare i controlli, a maggio si era già annunciato l’inclusione nel bilancio del potenziamento delle telecamere di sorveglianza. «Dopo i furti in centro – continua Loberto riferendosi ai casi di Sephora e Pinalli, per cui quest’ultimo si è fornito di un bodyguard all’ingresso - avevo già proposto una task force di vigilanza privata, che lavori a sostegno delle forze dell’ordine, ad esempio negli orari che li vedono più impegnati». Spesso, fa notare la commerciante, il comportamento criminale è alimentato dalla mancanza di dissuasioni, il soggetto – a confronto del negoziante – non ha nulla da perdere e, se viene arrestato, non sempre è possibile trattenerlo. «È importante la comunicazione e la collaborazione tra i commercianti e la polizia. È già attivo un controllo tra commercianti con chat per le allerte. Ma se la situazione peggiora bisogna pensare a qualcosa di più, c’è bisogno di un confronto anche con l'assessore al Commercio».

L’INTERVENTO

«Sono state fatte assunzioni di nuovi vigili per poter potenziare i pattugliamenti in città – comunica l’assessore Yuri Dario, che con i commercianti vorrebbe discutere di alcuni progetti – Verso fine mese, convocherò la Consulta del Commercio per discutere di un progetto che stiamo sviluppando sulla collaborazione tra cultura, turismo e commercio. Inoltre, ci sono alcune nuove idee su cui vorrei il parere delle associazioni di categoria».