TREVISO - E' una banda di ladri professionisti quella che nei giorni scorsi ha svaligiato la cassaforte dell'avvocato Piero Borella. Due orologi Rolex, un Cartier, gioielli, profumi e persino il passaporto che ora il professionista dovrà rifare. Tutto arraffato in pochi minuti dal forziere dell'abitazione di Borella, in via Cairoli: un appartamento al primo piano di una palazzina affacciata sul put, a pochi passi dal suo studio legale. Un bottino ingente, nell'ordine di decine di migliaia di euro. I ladri hanno agito a colpo sicuro, come se sapessero che la cassaforte si trovava proprio lì. I filmati della videosorveglianza condominiale sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di dare un nome ai responsabili.



COLPO STUDIATO

Il furto risale a due sabati fa, ed è stato commesso attorno alle 2. Ma le vittime se ne sono accorte soltanto la sera dopo, di rientro dal un week end fuori città. «Non riuscivamo ad accedere all'appartamento. Qualcuno aveva girato il chiavistello dall'interno». Oltre al danno, la beffa di restare chiusi fuori dalla propria abitazione. Una volta entrati, i sospetti di aver ricevuto una visita non gradita hanno trovato conferma: «I ladri si sono arrampicati dalla grondaia, hanno forzato balcone e finestra e poi con un flessibile hanno aperto la cassaforte rubando tutto quello che c'era dentro: erano regali con un forte valore affettivo». La banda ha agito indisturbata. Gli unici altri condòmini presenti al momento del furto hanno sentito il rumore di un attrezzo, verso le 21. «Ma hanno pensato che fossi io, magari impegnato in qualche lavoro di bricolage, nonostante l'orario insolito» - spiega il legale. I ladri si sono poi dileguati lasciando nell'appartamento il cacciavite usato per forzare gli infissi.

L'ONDATAQuella dell'avvocato non è l'unica abitazione finita nel mirino: battute anche le via Zermense, Venier, Marcon e i quartieri di Santa Maria del Rovere e San Zeno. Episodi analoghi anche nell'hinterland e nella martoriata Mogliano, dove da un'abitazione sono spariti gioielli per quasi 40mila euro mentre in un altro caso l'intrepida padrona di casa (Gina Vanin, 77 anni) ha messo in fuga quattro banditi urlando dalla finestra.

Mep