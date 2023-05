CAVASO - Tutti i 2900 cittadini di Cavaso del Tomba sono ora assicurati gratuitamente contro furti o danni provocati dai furti. E la mega polizza infatti la paga il Comune. «Dovevamo fare qualcosa di importante dopo un inverno molto particolare -spiega il vice sindaco Michele Cortesia- durante il quale purtroppo abbiamo dovuto registrare un’impennata di colpi e il disagio dei nostri concittadini dopo aver subito un furto. Così dopo qualche settimana di studi e confronti abbiamo deciso di stipulare questa assicurazione prendendo spunto anche dall’esperienza del comune di Noventa Padovana». Il Comune dunque ha messo nero su bianco proprio in questi giorni una polizza collettiva che di fatto assicura tutti i quasi tremila abitanti, pari a circa 1500 nuclei familiari, del territorio comunale di Cavaso. La procedura burocratica è già stata portata a termine e nei prossimi giorni a ogni famiglia sarà fornito il numero verde da chiamare in caso di necessità.



LA COPERTURA

Ma come si articola questa polizza e quali ambiti andrà ad assicurare? Lo spiega sempre il vicesindaco Cortesia: «In pratica -spiega- se un cittadino residente a Cavaso dovesse subire un furto con scasso, per prima cosa deve andare subito dai carabinieri a sporgere denuncia. Poi deve chiamare il numero verde della Compagnia che invierà immediatamente un artigiano per aggiustare i danni fino a 350 euro. Se invece la casa è stata messa a soqquadro, sempre l’assicurazione invia una colf per 12 ore, che avrà il compito di sistemare l’abitazione e pulirla da cima a fondo. Infine, se è stata forzata la serratura d’entrata e il proprietario magari ha dei bambini e non si sente sicuro, può andare a pernottare in albergo con una copertura che arriva fino a 500 euro. Questa assicurazione coprirà ogni singolo nucleo familiare fino a tre sinistri o tre furti l’anno».



AIUTO CONCRETO

Insomma quella del Comune di Cavaso è un’iniziativa a suo modo singolare ma decisamente importante, ed è una delle pochissime anche su scala regionale: «Noi volevamo trovare un sistema per aiutare i nostri concittadini -continua Cortesia- e venire incontro soprattutto alle persone più deboli, agli anziani, a chi vive solo e alle famiglie in difficoltà. Siamo certi che questa non sarà la soluzione a tutti i mali ma di sicuro rappresenta un aiuto concreto più di tante parole». Un aiuto che va ad affiancarsi all’altra iniziativa che riguarda sempre la lotta alla criminalità attraverso un sostanziale rafforzamento del sistema di videosorveglianza. Lo stesso Comune di Cavaso ha infatti stanziato 150mila euro per l’installazione di una trentina di telecamere in vari punti strategici del territorio in modo da monitorare il più possibile accessi ed eventuali vie di fuga. Anche questa una decisione che va verso l’obiettivo di rendere più sicuro il comune e soprattutto più tranquilli i cittadini che vi abitano.