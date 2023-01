FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Mette in fuga chi le stava svaligiando la casa. Ennesima incursione ieri sera, 10 gennaio, a Farra di Soligo, epicentro di un'ondata di razzie che non accenna a placarsi. Il dispiegamento di forze dell'ordine, con i carabinieri del 4° battaglione Veneto di Mestre schierati a supporto dei colleghi trevigiani, non è bastato a scoraggiare i malviventi che ieri verso le 19.15 hanno preso di mira l'abitazione di un'anziana. Teatro dell'intrusione è via Credazzo, poco distante dal bar K2 che a quell'ora era piuttosto affollato. La proprietaria era in casa, al piano di sopra. All'improvviso ha sentito dei rumori sospetti. L'allerta furti che imperversa da ormai due settimane non faceva presagire niente di buono. La donna è scesa a controllare e quando ha acceso la luce ha avuto la conferma ai suoi timori: un ladro stava scappando dalle finestra. La stessa che aveva appena scassinato per intrufolarsi in casa. Non è escluso che fuori, ad aspettarlo, ci fosse un complice. Sul caso, l'ennesimo nel comune pedemontano, indagano ora i carabinieri.

Attenzione massima contro i furti

Da quando Farra è sorvegliata speciale fioccano le segnalazioni dei cittadini ai militari dell'Arma. Auto sospette, facce mai viste prima: la popolazione ha le antenne drizzate per captare ogni possibile indizio utile per inchiodare la banda che da settimane tiene in ostaggio il paese. Forze dell'ordine, autorità e cittadini uniti nella lotta al crimine. «Confidiamo che presto commettano un passo falso così da poterli finalmente arrestare - afferma il sindaco Mattia Perencin -. Devono scontare una pena adeguata». In paese sono due i sentimenti che prevalgono e spesso si intrecciano: rabbia e paura. «Per noi è stata una prima volta molto pesante - spiega il primo cittadino -. Non so darmi una spiegazione sul perché sia proprio Farra l'epicentro di questa ondata di furti ma mi auguro finisca presto. Abbiamo ottenuto più pattuglie, come avevo chiesto al prefetto, le telecamere ci sono, i cittadini stanno collaborando con le forze dell'ordine. Da parte nostra, come amministrazione, forniamo tutte le informazioni del caso, ribadendo gli accorgimenti da adottare per evitare i furti, e cioè: chiudere porte e finestre quando si esce di casa, inserire l'allarme, lasciare una luce accesa e segnalare ogni movimento sospetto. Cos'altro possiamo fare?». Farra, insomma, è nell'occhio del ciclone, ma nemmeno le località limitrofe si salvano: anche a Follina e Pieve di Soligo si registrano diversi raid.