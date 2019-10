Tentano di rubare due auto: presi 4 giovani (c'è anche un minore)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel buio della periferia, hanno preso di mira due auto con l'intento di rubarle, ma non sono passati inosservati. Un residente ha subito chiamato il 112 e la pattuglia dei carabinieri, arrivata nel giro di pochi minuti a Forcal, ha così colto in flagrante 4 giovani, uno di loro minore, tutti denunciati per tentato furto. È accaduto venerdì sera, intorno alle 20.40, in via Marcinelle a pochi metri dalla scuola elementare di Forcal. Qui erano parcheggiate due auto, una Peugeot 306 e una Citroen Saxo di proprietà...