Furti nelle case, i carabinieri rafforzano i controlli contro i ladri. Più servizi di controllo del territorio sono in corso già dal pomeriggio di ieri, 23 maggio, in zona Tarzo, Follina e Cison di Valmarino, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto con i militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di stanza a Mestre.

I posti di blocco

Posti di blocco e controllo vengono effettuati nel "Sinistra Piave" lungo le Strade Provinciali 4, 35 e 635. L'attività dell'Arma è finalizzata a prevenire e contrastare reati contro il patrimonio (in special modo furti in abitazione, visti anche alcuni episodi di intrusioni in casa ad opera di ignoti verificatisi nei giorni scorsi in quella zona) ed al controllo della circolazione stradale. l servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.