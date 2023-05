Razzie nelle case, trovata la refurtiva. I carabinieri: «Chi riconosce i propri monili venga a prenderseli» Come fare

VERONA - I carabinieri ricercano i legittimi proprietari di gioielli, borse da donna, attrezzi agricoli, profumi e materiale vario che la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona lo scorso mese ha rinvenuto e posto sotto sequestro durante le perquisizioni eseguite nell’hinterland milanese a seguito dell’arresto di una banda di ladri che ha fatto razzia durante i furti in abitazione tra le province di Verona, Bergamo, Brescia, Milano, Vicenza, Mantova, Treviso, Parma e La Spezia.

Come visualizzare gli oggetti

Il sequestro è scaturito da una operazione condotta dai carabinieri di Verona, denominata “Change”, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Verona, avviata nel mese di novembre dello scorso anno e conclusasi con 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro uomini di origine albanese accusati di associazione per delinquere finalizzata a commettere i reati di rapina, furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Secondo gli investigatori, buona parte dei beni è riconducibile a reati contro il patrimonio commessi per lo più in appartamenti e ville nel centro nord Italia. La restituzione dei beni ai legittimi proprietari è iniziata immediatamente ma al momento è stata restituita solo una piccola parte degli stessi.

Nel sito dei carabinieri è stata creata un'apposita sezione per vedere gli oggetti rubati e quale procedura seguire per il riconoscimento e la restituzione ai proprietari. E' quindi necessario collegarsi al sito www.carabinieri.it, cliccare su “in vostro aiuto”, si aprirà un menu a tendina denominato “Servizi” e si dovrà cliccare su “Banche Dati”. Si aprirà una pagina ove sulla destra vi sarà un elenco dove bisognerà cliccare su “Oggetti Rinvenuti”. Nella pagina “Oggetti Rinvenuti” bisognerà selezionare dal menu a tendina la provincia di Milano, lasciare la dicitura “tutte” in “Natura Oggetto” e nella sezione “Periodo su cui effettuare la ricerca” inserire la data del 14 aprile 2023.

Con questo link è possibile accedere direttamente alla sezione con gli oggetti rubati: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti/risultati-della-ricerca

Una volta riconosciuti gli oggetti sottratti contattare la Sezione Operativa dei Carabinieri di Verona al numero telefonico 0458056036 oppure al numero telefonico 0458056022.