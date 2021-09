Rubavano solo contanti e senza effrazione in case, auto e aziende: nuovo arresto per due già in carcere

PORDENONE - Due cittadini albanesi, di 31 e 39 anni, residenti rispettivamente a Fiume Veneto e Porcia, sono stati arrestati per l'ipotesi di reato di furto aggravato in abitazione, aziende e veicoli parcheggiati all'interno di proprietà private. I due sono stati individuati dopo lunghe indagini dei carabinieri della compagnia di Sacile. I reati sono stati commessi tra il 7 luglio e il 2 settembre tra le province di Pordenone, Treviso e Venezia.

L'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Pordenone è stata notificata nella casa circondariale di Treviso, dove i due sono reclusi dal 7 settembre per un'analoga ordinanza emessa dal locale Tribunale ed eseguita dalla compagnia di Vittorio Veneto per furti messi a segno in quella zona. Secondo la Procura, i due cittadini albanesi individuavano i loro obiettivi tra aziende e abitazioni di campagna o isolate: si introducevano senza usare violenza e senza effrazione e sottraevano soltanto denaro contante.