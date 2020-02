Furgone in sosta in centro blocca quattro autobus: caos e denuncia

TREVISO - Un furgone fermo nella storica, oltre che stretta, via XX Settembre, tra piazza Borsa e piazza dei Signori. Dietro, bloccati e carichi di passeggeri, quattro bus delle linee 7 e 1, due taxi e il furgoncino di una panetteria. Ma non solo: col pasare dei minuti il traffico è andato in tilt fino all’altezza della stessa piazza Borsa al punto che, per sbloccare un tappo che rischiava di paralizzare tutto fino in via Roma, i vigili sono stati costretti a far passare i bus diretti in piazza dei Signori da via Martiri, percorrendola contromano. E tutto perché un fornitore che doveva scaricare dei mobili all’altezza dell’ingresso Ovs, ha avuto la bella pensata di lasciare il furgone parcheggiato lungo la stretta via ostruendo, di fatto, il passaggio ai mezzi del trasporto pubblico. Una sosta che non è durata qualche minuto, ma dalle 14,40 alle 16, quando è arrivato il carro attrezzi a sbloccare la situazione. Nel frattempo due linee della Mom sono rimaste, di fatto, bloccate tra mille disagi e passeggeri dei bus furibondi per il prolungato stop. Quasi tutti sono scesi e hanno proseguito a piedi. E la società di trasporti non l’ha presa bene.

«Un’ora e quaranta minuti di traffico paralizzato non è accettabile - sbotta il presidente della Mom Giacomo Colladon - ho dato mandato al nostro ufficio legale di valutare la possibilità di sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio. Non è possibile che uno provochi un danno del genere, tenga bloccate due linee del trasporto pubblico con conseguenze che poi sono durate per tutto il pomeriggio, e se la cavi con meno di 200 euro di multa. Inconcepibile: ha paralizzato il traffico di un intero settore del centro. Dobbiamo solo dire grazie ai vigili che a un certo punto hanno permesso ai nostri bus di percorrere contromano via Martiri».

L’incauto autista si è giustificato dicendo che doveva scaricare, e montare, dei mobili in zona e non si è reso conto del tempo che passava. In compenso se ne sono resi benissimo conto tutti quelli rimasti bloccati in attesa di passare. La pattuglia della polizia locale chiamata sul posto ha fatto tutto quello che poteva. I vigili hanno controllato che il furgone avesse il permesso di entrare in una zona a traffico limitato, poi hanno verificato la proprietà del mezzo e tentato di aprirlo, ma le portiere erano ovviamente chiuse. Dopo aver cercato di capire se l’autista fosse nelle vicinanze, hanno chiamato il carro attrezzi. Risultato finale: multa da 42 euro per il divieto di sosta e 150 euro per l’uscita del carro attrezzi. Più una probabile denuncia in arrivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA