CASALE - Una gara di bellezza per...furetti. Domenica 14 maggio, a Conscio in via don Visentin, l'associazione "Un furetto in famiglia Odv" organizza l'evento "Furetto in gondola", manifestazione voluta per sensibilizzare alla cura di questo mustelide che da qualche anno si sta ritagliando uno spazio importante nelle case accanto a cani, gatti e coniglietti. E viene considerato un animale domestico a tutti gli effetti. Magari ai più potrà sembrare una bizzarria tenerne uno sul divano ma in realtà la comunità letteralmente stregata da questo piccolo carnivoro, ottenuto per selezione artificiale dalla puzzola e quindi non classificato come animale selvatico, si amplia sempre più. E l'evento di Conscio vuole aggiungere un po' di conoscenza con una gara aperta a tutti gli appassionati di questa specie, che potranno partecipare e contribuire a diffondere le giuste pratiche per questo animale delizioso, ma che qualcuno accoglie con troppa superficialità per poi abbandonarlo perché incapace di gestirlo. E l'associazione si occupa proprio di trovare una casa ai furetti abbandonati, il cui numero inizia ad aumentare, e aiutare i proprietari nella gestione.

IL PROGRAMMA

L'evento di metà maggio inizierà alle 9 e prevede, oltre al concorso di bellezza, anche giochi, un banco solidale dove acquistare manufatti, cucce, amache e non solo, il cui ricavato sarà destinato interamente alla cura dei furetti bisognosi. Sarà anche l'occasione per fare una corretta informazione. Per chi vorrà far partecipare il proprio furetto al concorso ci sono alcune regole. Gli animali presenti all'evento dovranno essere in perfetta salute e gli esemplari iscritti al concorso di bellezza essere muniti di libretto sanitario, attestante la regolarità delle vaccinazioni. La partecipazione al concorso è aperta a tutti. Sarà indispensabile munirsi di playpen o gabbia - spiegano nei canali dell'organizzazione - e munirsi inoltre di cucce, cibo, ciotole e lettiera, per garantire il massimo confort al proprio furetto.

L'OBIETTIVO

«Ci occupiamo della cura e tutela dei furetti abbandonati, ceduti e maltrattati - spiegano dall'associazione - ricollocandoli in nuove famiglie accuratamente selezionate dal nostro direttivo. Promuoviamo campagne di sensibilizzazione all'allevamento consapevole e alla sterilizzazione dei furetti da compagnia per non incrementare ulteriormente la compravendita senza tutele e senza garanzie».