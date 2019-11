Con l'auto giù nel fossato per 4 metri: giovane miracolata

TREVISO - Spaventosa fuoriuscita autonoma di strada a Cappella Maggiore, in via Crispi, oggi pomeriggio con un'auto finita in un canale pieno di acqua più in basso di circa metri 4 dalla sede stradale.



E' rimasta coinvolta e ferita una giovane poi ricoverata all'ospedale di Vittorio Veneto sotto choc, ma non in pericolo di vita. Sul posto il 118 e i Carabinieri.

