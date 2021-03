Strade e chiesa blindata per il funerale di Joco Durdevic, morto dopo 5 settimane di agonia

TREVISO - Strade e chiesa blindate per il funerale di Joco Durdevic, il capo rom di Treviso a Santa Maria del Rovere, morto dopo cinque settimane in ospedale. L'uomo era stato colpito da un colpo di pistola sparato dal nipote l’8 febbraio scorso. Dal carcere è arrivato anche il figlio Riccardo scortato da polizia penitenziaria. Già da ieri mattina due camionette della polizia stazionano permanentemente all'inizio della via.

Periodicamente ci passava anche una pattuglia dei carabinieri per controllare che tutto sia in ordine. Tutta l'area tra via Piavesella e via Tirindelli a Santa Maria del Rovere è sotto sorveglianza. È la zona dove abita la famiglia di Joco Durdevic, morto in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile sparato dal nipote Branko Durdevic durante un litigio scoppiato l'otto febbraio scorso in una appartamento di Borgo Capriolo. Joco, fin da subito in condizioni disperate, è rimasto ricoverato al Ca' Foncello fino al 15 marzo, quando è deceduto per le ferite riportate.