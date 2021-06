RIESE PIO X - «Trovo surreale trovarmi qui, a poco più di due anni dalla sfida che ci ha visto confrontarci. Mi trovo in difficoltà». È un Matteo Guidolin, primo cittadino di Riese Pio X, commosso quello che ha aperto la celebrazione per l’ultimo saluto all’ex sindaco Gianluigi Contarin, per tutti “Gigi”, morto a 59 anni dopo aver lottato per due mesi contro un tumore. Una funzione che ha raccolto nel dolore tutta la comunità di Riese Pio X...

