TREVISO - L’auto che l’ha travolta davanti al cinema Edera stava scappando dalla polizia, probabilmente perché priva di assicurazione. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, ma ha tirato dritto sfrecciando in via Radaelli per sfuggire alla pattuglia. Adesso è caccia all’auto pirata che domenica sera ha investito una 67enne in bicicletta. La donna - L. D. B. le sue iniziali - è ricoverata al Ca’ Foncello, in Terapia intensiva per il grave trauma cranico riportato nella caduta. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, in via cautelare, ma sono fiduciosi perché la paziente è fuori pericolo. Anche se sarà da capire gli eventuali effetti dell’ematoma cerebrale. Mentre parenti e amici, stretti al suo capezzale, sperando di riabbracciarla al più presto, gli agenti della squadra mobile sono sulle tracce dell’automobilista che l’ha investita e lasciata a terra, priva di sensi. La donna è stata vittima, suo malgrado, di una folle fuga in auto.



L’INSEGUIMENTO

Tutto è cominciato poco prima delle 20.30 in via Ellero, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Una volante della questura era impegnata in un giro di perlustrazione. L’attenzione degli agenti è stata catturata da un’utilitaria in transito. L’auto non era in buone condizioni e a quanto pare sarebbe stata sprovvista di assicurazione, come sarebbe poi emerso da successivi controlli. Non è chiaro se fosse solo quello il motivo della reazione sconsiderata del conducente o se chi era alla guida avesse altro da nascondere. Sta di fatto che alla vista della polizia, la macchina ha accelerato per sfuggire al controllo. La volante infatti si era avvicinata con l’intenzione di dare un’occhiata. Ma all’improvviso si è trovata a dover inseguire l’auto impazzita. Sfortuna ha voluto che l’anziana si trovasse proprio sulla sua traiettoria. Nel posto sbagliato al momento sbagliato. Davanti al cinema Edera, la macchina colpisce la bicicletta. La 67enne viene catapultata a terra. L’automobilista tira dritto. Sta scappando dalla polizia, che a questo punto ha un motivo in più per fermarlo. Gli agenti capiscono subito che le condizioni della signora sono gravi: chiamano il 118 e chiedono l’intervento della polizia locale per i rilievi del sinistro. Nel frattempo diramano la descrizione dell’auto ricercata alle altre forze dell’ordine. Ma il fuggitivo riesce a far perdere le proprie tracce.



LE INDAGINI

Il pirata però ha le ore contate: gli agenti della squadra mobile stanno stringendo il cerchio attorno al responsabile. Gli investigatori hanno in mano il modello d’auto e la targa, attraverso i quali risalire al proprietario della vettura. Resta da accertare chi fosse alla guida. A bordo, dai primi riscontri, c’era soltanto il conducente. Gli agenti stanno esaminando anche i filmati delle telecamere cittadine, nella speranza di ricostruire l’itinerario della fuga e acquisire altri elementi utili a inchiodarlo. Verrà denunciato quantomeno per omissione di soccorso e lesioni personali (in base alla prognosi della ferita), oltre a eventuali violazioni del codice della strada. Per i familiari della vittima queste sono ore di angoscia: alla preoccupazione per le condizioni della 67enne si aggiunge la rabbia di sapere che è stata travolta da chi voleva sottrarsi a un controllo.