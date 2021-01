Rotta una tubatura del gas, strada chiusa e traffico deviato sulla Postumia

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Durante i lavori stradali danneggiano un tubo del gas metano. È successo questa mattina a Olmi di San Biagio in via Agozzo. L'incidente ha causato un'abbondante uscita di metano che ha reso necessaria la chiusura della strada per permettere ai vigili del fuoco di riparare il danno. I pompieri sono intervenuti attorno alle 11 di questa mattina ed hanno interrotto la viabilità lungo la strada all'altezza della rotatoria, mentre il traffico è stato deviato sulla Postumia.

Ultimo aggiornamento: 15:33

