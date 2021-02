TREVISO - «So di aver ordinato di fare una cosa illegale, soltanto che non me ne sono occupato nei dettagli, l'hanno fatto altri per me». Paolo Fassa sapeva. Anzi, sarebbe proprio partito tutto da lui. Dietro ai rapporti simulati e alle false fatturazioni per finanziare la gestione e l'acquisto del Blanca, quel mega yacht da 50 metri del valore di oltre 30 milioni di euro sequestrato dalla guardia di finanza di Milano a inizio gennaio, c'era il patron del colosso del calcestruzzo con sede a Spresiano, nel trevigiano. E, stando ai verbali dell'inchiesta, nemmeno la figlia Manuela, indagata assieme al padre per frode fiscale e autoriciclaggio, era all'oscuro. In realtà, secondo gli inquirenti, era lei a tenere i rapporti con Giuseppe Parodi, considerato dai pm milanesi il fiduciario di Paolo Fassa. «La gestione finanziaria del conto svizzero intestato alle società inglesi proprietarie della barca avveniva a opera di una collaboratrice di Parodi - afferma Manuela nel corso dell'interrogatorio con i magistrati Giordano Baggio e Paolo Storari, titolari dell'indagine - Non so quale sia il rapporto tra loro, ma dopo un po' Parodi ha sentito la necessità di avvalersi di una collaboratrice che mi rendeva conto delle spese che effettuava per la barca». A precisa domanda se Parodi sapesse che i soldi che si era trovato a gestire derivavano dai ritorni di fatture false, Manuela risponde: «Sì, ne è a conoscenza. Probabilmente di questo meccanismo ne abbiamo parlato all'inizio, ma poi si è svolto molto naturalmente».



Ieri - 16 febbraio - proprio Giuseppe Parodi ha visto convalidare il suo fermo. Il 70enne residente in Svizzera è stato posto agli arresti domiciliari perché, secondo gli investigatori, stava andando in Spagna. È indagato per aver reimpiegato circa 6 milioni di euro delle risorse che Paolo Fassa avrebbe drenato dalla Fassa srl per dirottarle verso società off-shore con sede in Croazia, Svizzera, Principato di Monaco e Panama con lo scopo di impiegarle per l'acquisito e la gestione del Blanca. Stessa accusa mossa contro Federico Nardi, cognato di Paolo Fassa, che proprio ieri ha ricevuto la visita della guardia di finanza di Milano. I militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno infatti perquisito la sua abitazione e i suoi due uffici alla ricerca di carte e documenti contenuti nei pc che ne possano provare il coinvolgimento nel riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Stando a quanto sostiene la Procura milanese, che lo ha iscritto nel registro degli indagati, avrebbe riciclato circa 5 milioni di euro, denaro che in seguito al pagamento di fatture false da parte della Fassa srl sarebbe finito nelle casse delle società londinesi della famiglia dell'industriale trevigiano intestatarie del maxi yacht.



«Hanno preso documenti e computer ma non c'è nulla che riguardasse l'inchiesta in corso - afferma l'avvocato Sebastiano Stufano, legale sia di Federico Nardi che di Paolo Fassa, oltre che della figlia Manuela - Noi siamo in costante contatto con i magistrati titolari dell'indagine e stiamo discutendo per poter chiudere la faccenda. Non dimentichiamoci che Paolo Fassa si è presentato spontaneamente in Procura, si è assunto le proprie responsabilità e ha saldato i debiti con l'agenzia delle entrate». Già, perché a conti fatti dal 17 ottobre 2020, giorno in cui l'industriale è stato interrogato, nelle casse dell'erario sono stati versati 4 milioni di euro da parte della Fassa srl e circa 2 milioni da Paolo Fassa come persona fisica. Circostanza che, secondo Stufano, fa cadere l'autoriciclaggio non essendoci più il provento dell' azione illecita.



Tutto parte dal Blanca, l'imbarcazione comprata in leasing da Paolo Fassa, un mega yacht del valore di 30 milioni di euro che, sommati ai costi di gestione, fanno lievitare il costo a 32 milioni. Troppi secondo le fiamme gialle di Milano se paragonati ai redditi dichiarati dall'imprenditore: 9,5 milioni di euro negli ultimi 15 anni, ovvero dall'anno di acquisto del natante. Motivo per cui, dopo un'attività condotta assieme all'agenzia delle entrate, è stato ipotizzato che i guadagni di Paolo Fassa e della figlia non giustificassero il possesso di una barca di quelle dimensioni. Ecco perché è scattato a inizio gennaio il sequestro preventivo per sproporzione. Da quella attività era poi emerso il meccanismo con cui, secondo l'accusa, sarebbero state drenate risorse dalla Fassa srl con la complicità di professionisti e imprenditori, anche esteri, attraverso fatture legate a prestazioni pubblicitarie poi risultate essere state emesse per operazioni inesistenti. Una frode fiscale milionaria messa in atto, per loro stessa ammissione, da Paolo Fassa e dalla figlia Manuela.



