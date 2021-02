Frode fiscale, perquisiti casa e uffici del cognato del titolare della Fassa Bortolo

MILANO - I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, su delega dei pm Paolo Storari e Giordano Baggio, hanno effettuato perquisizioni a casa e nei due uffici a Treviso e nel trevigiano di Federico Nardi, cognato di Paolo Fassa, titolare dell'azienda trevigiana di calcestruzzi Fassa Bortolo, e in passato anche patron dell'omonima squadra di ciclismo.

Nardi è tra gli indagati nell'inchiesta in cui Fassa e la figlia Manuela sono accusati di frode fiscale e auto riciclaggio dopo la scoperta di un sistema architettato per nascondere al fisco lo yacht di famiglia lungo 50 metri, con i relativi costi di mantenimento. Yacht che è stato sequestrato a gennaio. Nardi, che è il fratello della moglie di Fassa, risponde di reimpiego di denaro di provenienza illecita, come Giuseppe Parodi, il fiduciario fermato nella notte tra sabato e domenica e ora agli arresti domiciliari.

La somma che sarebbe stata riciclata ammonta a circa 5 milioni di euro - al netto delle provvigioni, di un milione, che sarebbero rimaste in tasca ai complici - denaro che, in seguito al pagamento da parte della Fassa Srl di false fatturazioni, sarebbe finito - come si legge nel decreto di perquisizione - alle società londinesi della famiglia dell'industriale intestatarie del maxi-yacht, il "Blanca". Le fiamme gialle hanno sequestrato carte e documenti contenuti nei pc.

Ultimo aggiornamento: 19:50

