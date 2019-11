Freno difettoso: il furgone lo schiaccia Ambulante muore contro il muretto

di Gabriele Zanchin

BORSO DEL GRAPPA - Ambulante di Borso del Grappa muore schiacciato dal furgone che stava caricando per andare al mercato per colpa di un freno a mano difettoso. La vittima di questa incredibile tragedia è Dario Gasparin. Avrebbe compiuto 67 anni venerdì prossimo. Lascia la moglie Marina, di nazionalità colombiana, e il figlio di 11 anni con i quali viveva nella loro casa di via Semonzetto. La tragedia è successa ieri mattina alle 5.30 proprio di fronte alla sua abitazione. E ci sono alcuni dettagli che la...